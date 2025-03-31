İktidara Yakın Yazardan Dilek İmamoğlu Çıkışı: 'Diploma Sorunu Yok, Aday Olarak Fark Yaratır'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Dilek İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini yazdı.

Dilek İmamoğlu'nun siyasi bir figür olarak ön plana çıkmaya başladığını belirten Selvi, "Hem Saraçhane’deki konuşması hem Maltepe mitingindeki performansıyla göz doldurdu." değerlendirmesini yaptı.

KULİSLERİ HATIRLATTI

Daha önce, diploma konusunun tartışıldığı dönemde Ekrem İmamoğlu’nun, ”Olur ya benim adaylığım engellenirse Dilek cumhurbaşkanı adayı olacak” sözlerinin kulislere yansıdığını belirten Selvi, "Maltepe mitinginde Dilek İmamoğlu’nu siyasi bir figür olabilir mi diye izledim. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa yerine Dilek İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilir mi, diye baktım. Ayrıca diploma sorunu da yoktur. Hem de kadın aday olarak fark yaratabilir." yorumunda bulundu.

Özgür Özel'in de Maltepe mitingiyle adaylığa doğru adım adım ilerlediğini öne süren Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığında rakibi ise Mansur Yavaş değil Dilek İmamoğlu olabilir." diye yazdı.

Kaynak: Hürriyet