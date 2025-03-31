Son Ankette İki Sürpriz Birden! Siyasetten Silindi Sanılmıştı ama İlk 5’e Girdi, Tam 3 Puanlık Fark

ADA Araştırma’nın son anketinin sonuçları yayımlandı. Katılımcılara ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?’ sorusu sorulan ankette birinci isim yüzde 36,4 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci isim yüzde 24,8 oy ile Mansur Yavaş, üçüncü isim ise yüzde 21,8 oy ile Ekrem İmamoğlu oldu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 2,9 oy ile beşinci sırada yer alması ise dikkat çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Son Ankette İki Sürpriz Birden! Siyasetten Silindi Sanılmıştı ama İlk 5’e Girdi, Tam 3 Puanlık Fark

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara yaptığı ‘erken seçim’ çağrısı devam ederken, araştırma şirketleri de sokağın erken seçime bakış açısını ölçmek için araştırmalarına devam etti. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aday olarak resmi başvurusunu yapmıştı. CHP’nin bir Cumhurbaşkanı adayı olarak anılan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ise başvuru yapmaması dikkat çekmişti.

Son Ankette İki Sürpriz Birden! Siyasetten Silindi Sanılmıştı ama İlk 5’e Girdi, Tam 3 Puanlık Fark - Resim : 1

SON ANKETTE SÜRPRİZ SONUÇLAR

Süreç devam ederken üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan ‘kent uzlaşısı’ soruşturması dahilinde tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de ‘Adalet’ çağrısı yaparak, tutuklama kararını protesto etmiş, çok sayıda üniversite öğrencisi de protestolara destek vermişti.

Son Ankette İki Sürpriz Birden! Siyasetten Silindi Sanılmıştı ama İlk 5’e Girdi, Tam 3 Puanlık Fark - Resim : 2

Türkiye’nin bir numaralı siyaset gündemine gelen olayın ardından ADA Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayımladı. Mart ayında yapılan araştırmada katılımcılara ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?’ sorusu soruldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA 3 PUANLIK FARK

Ankette ismi bulunan liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Selahattin Demirtaş yer aldı.

KILIÇDAROLU DA LİSTEDE

ADA Araştırma’nın son anketinin sonuçlarına göre en fazla oyu, yüzde 36,4 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Ankette ikinci sıralamada yüzde 24,8 oy ile Mansur Yavaş, üçüncü sıralamada yüzde 21,8 oy ile Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Listede dördüncü sırada ise yüzde 3,7 oy ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer alırken, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listede yüzde 2,9 oy ile beşinci sırada yer alması dikkat çekti.

yapmaması dikkat çekmişti.

Süreç devam ederken üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan ‘kent uzlaşısı’ soruşturması dahilinde tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de ‘Adalet’ çağrısı yaparak, tutuklama kararını protesto etmiş, çok sayıda üniversite öğrencisi de protestolara destek vermişti.

Türkiye’nin bir numaralı siyaset gündemine gelen olayın ardından ADA Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayımladı. Mart ayında yapılan araştırmada katılımcılara ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?’ sorusu soruldu.

Ankette ismi bulunan liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Selahattin Demirtaş yer aldı.

ADA Araştırma’nın son anketinin sonuçlarına göre en fazla oyu, yüzde 36,4 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Ankette ikinci sıralamada yüzde 24,8 oy ile Mansur Yavaş, üçüncü sıralamada yüzde 21,8 oy ile Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Listede dördüncü sırada ise yüzde 3,7 oy ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer alırken, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listede yüzde 2,9 oy ile beşinci sırada yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Mansur Yavaş Anket
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