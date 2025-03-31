'İmamoğlu' Sürecinde Merkez Bankası'nın Azalan Rezevleri Meclis Gündeminde: Bizi Değil 4500 Kişiyi Bilgilendirmeyi Seçtiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta başlayan ve ardından tutuklanmasına giden süreçte Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden yaşanan azalma, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin milletvekili Mehmet Emin Ekmen tarafından Meclis gündemine getirildi.

Ekmen, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Merkez Bankası, Türk vatandaşlarının parasını yaktı ama hiç kimseye bilgi verilmedi” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “Bu hukuksuzluğun bir bedeli olacaktı” diyen Ekmen, “Yabancı yatırımcılarla yapılan bir toplantıda Sayın Fatih Karahan’ın 25 milyar doları ayrıntılarıyla, ‘çarşamba, perşembe, cuma’ şeklinde izah ettiği belirtiliyor; üç günde tam 25 milyar dolar. Gururla anlatılan ‘Merd-i Kıpti şecaatin arz ederken sirkatin söylermiş’ örneğini hatırlatarak, gururla söylenen cümleyi okuyorum: ‘Bir saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu’dan yaklaşık 4.500 yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir.’ Peki, bunun anlamı nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergisiyle biriktirilen hazineden, tefecilere bile nasip olmayacak oranlarla, dünyanın dört bir tarafındaki 4.500 kişiye finansman sağlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, bizi değil, bu 4.500 kişiyi bilgilendirmeyi tercih etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ekmen, Merkez Bankası’nın bu durumdan övgü ile söz etmesinin utanç kaynağı olduğunun altını çizerek, “Utanılması, hatta saklanması gereken bu veri, dünyadaki 4.500 tefeciye, emeklinin, asgari ücretlinin, dulun, yetimin, garip gurebanın parasının nasıl transfer edildiğini gösteriyor. Merkez Bankası, Merd-i Kıpti örneğinde olduğu gibi, bu durumu övünçle anlatmaktadır. Bu utanç bile yeterlidir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi