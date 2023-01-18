İktidara yakın yazar ağzından kaçırdı: AKP mitinglerindeki kalabalık toplama mı?

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşe yazısında, iktidara yakın yazarın AKP mitingi yazısına dikkat çekti.

"Sarayın adamları düşüş şokunu atlatmaya ve yeni algı oluşturmaya çalışırken tabii ki öncelikle anketleri kullanıyorlar. Bir ortalığı saran anketlerde Erdoğan şimdiden kazanmış gösteriliyor ama moral açısından bu yetmez tabii. Saray yazarları Erdoğan’ı kalabalıklar içinde izleyip “inanılmaz sevgi” hikayeleri yazmaya başladılar." yazan Ataklı yazısının devamında şu cümleleri kullandı:

"Örneğin Hürriyet’in AKP yazarlarından biri “tesadüfen” Erdoğan’ın Fethiye’de yaptığı mitingi izlemiş. Aman ne methiye yazmış. Fethiye’de aslında miting programı yokmuş, ama halk meydana toplanınca mecburen miting yapılmış. Öyle bir sevgi seli varmış ki görmeyen inanmazmış. Saray yazarı kendini kaptırmış ve bana göre tuhaf ve tuhaf olduğu gibi komik bir hata yapmış. Erdoğan’ı görmek için birbirini ezen! Kalabalığı anlatırken “Bu sefer” diyor “öyle toplama kalabalık değildi.” Vay canına, “şecaat arz ederken” durumu var yine. Demek mitinglerin toplama kalabalıklarla oluşturulduğunu biliyor bu saraycılar."