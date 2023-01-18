AKP'nin ev ev seçim planı: Bakanlık personeli Erdoğan'ın mektubunu dağıtacak!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "AKP'nin ev ev seçim planı" başlıklı bugünkü yazısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan personelin AKP'nin seçim kampanyası için kullanılacağını yazdı.

Pehlivan, bakanlığın "Ulusal Hane Ziyaretleri" projesini hatırlatarak, 23 Aralık 2022'de Ankara İl Müdürü Bekir Koçyiğit'in yayımladığı yazılı emri paylaştı. Söz konusu emirde şu ifadeler yer aldı:

“Ankara ilinde 1.874.000 toplam hane olduğu ve 624.698 hanenin ziyaret edilmesi gerektiği Bakanlığımız tarafından İl müdürlüğümüze bildirilmiştir. 2022 Ağustos-Aralık ayları arasında 51.000 hane ziyaret edilmiş ve ziyaret edilecek 624.698 hane sayısından 51.000 hane çıkarılarak yeni bir liste oluşturulmuştur. Nüfusa göre ziyaret dağılımının yapıldığı liste ekte sunulmakta olup ziyaretlerin en kısa sürede planlanması hususunda...”

Pehlivan, söz konusu emir yazısını şöyle değerlendirdi:

"Yani özetle diyordu ki bu emir:

Son dört ayda 51.000 taneye gittiniz, lakin şimdi 570.000 evi ziyaret etmeniz gerekiyor.

Peki, 4 ayda ulaşılan evin 10 katı büyüklüğündeki yere ne kadar zamanda gidilecek?

Öğrendim ki; 3 ayda! Müdürler bu yönde karar almış.

Yanlış okumadınız.

Örneğin, Ankara’nın sadece Çankaya ilçesindeki hedef 93 bin 600 eve ziyaret etmek. Yani ayda 31.200, günde ise binden fazla eve gitmek... "

YETERLİ ULUSAL HANE ZİYARETLERİ PROJESİ ÇALIŞANI YOK

Söz konusu emir için yeterli personel olmadığını aktaran Pehlivan, 9 Ocak'ta yapılan bir toplantıyı da aktardı. Toplantıda “Güncellenen hane ziyaretlerinin tamamlanabilmesi için gerekirse merkezlerdeki tüm meslek elemanlarının ziyaretler için alana çıkması sağlanacak.” kararının alındığını söyleyen Pehlivan, "Yanisi şu: Bakanlığın il ve ilçedeki merkezlerinde çalışan herkesin diğer işlerini bırakıp evleri ziyaret etmesi kararı alındı. Örneğin, huzurevleriyle ya da çocuk hizmetleriyle ilgilenen personel de mart sonuna kadar ev ev dolaşacak." ifadelerini kullandı.

MEMURLARIN ELİNDEKİ MEKTUP

Ev ziyaretlerine giden memurların elinde Erdoğan imzalı bir mektup olacağını aktaran Pehlivan, yazısının devamında şunları söyledi:

Daha önce olmayan bir uygulama da yeni yılla birlikte başladı.

O da şu ki... Evlere giden bu her memurun elinde bir de zarf olacak. Zarfın içinde ise bir mektup. Mektubun altında ise cumhurbaşkanının imzası...

Okumaya başlıyorum Erdoğan’ın mektubunu:

“Kıymetli Kardeşim,

‘Aşkınan çalışan yorulmaz’ diyor ya Muharrem Ertaş, 21 yıldır hizmet ve memleket aşkıyla çalışıyoruz.”

Erdoğan “cumhurbaşkanı” unvanıyla yazdığı mektubunda “21 yıl” dediğine göre, AKP’nin kuruluşuna ve iktidara gelişine vurgu yapıyor.

Keza...

Hemen altındaki paragraf şöyle bitiyor:

“Bu hedefimize ulaşmak için 2002’den bu zamana kadar sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz hep sizdeydi, sizin mihmandarlığınızda hareket ettik. Allah’a hamdolsun sayenizde ‘halka rağmen halkçı’ olmadık. Hizmetlerimizin ve politikalarımızın geliştirilebilmesi için yine sizin ferasetinize, basiretinize ve işaretinize ihtiyacımız var.”

Az daha unutuyordum... Erdoğan çiftinin bir aileyle fotoğrafının yer aldığı broşür de ziyaret edilen evlere o mektubun yanında dağıtılıyor.

Nihayetinde öğrendim ki sosyal hizmetler merkezlerindeki tüm personel artık kendisini AKP çalışanı gibi hissediyor. Öyle ya, memur olsalar da seçime kadar kapı kapı dolaşıp hükümet için oy toplamaya zorlanıyorlar. Haliyle rahatsızlık had safhada ama “Görev bu” deyip sineye çekiyorlar.

Ve evet, seçime kadar “Bunu da yapmazlar” dediğiniz her şeyi yaparlar. Yapıyorlar.

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