AKP'nin 'ince hesabı' ortaya çıktı: 'Erdoğan 8 Mart'ta Meclis'i feshedecek'

Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "Mayıs" ayına MHP lideri Devlet Bahçeli'den de dünkü grup toplantısında destek geldi.

AKP’de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları da hız kazandı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre partinin, “Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesine” yönelik “ince hesap yaptığı” öğrenildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, muhalefetin seçimler öncesindeki durumu masaya yatırıldı. “6’lı masanın bugüne dek 10 kez toplandığını, 11. toplantının 26 Ocak’ta yapılacağını ancak bu zirvelerden net bir sonuç alınamadığını” dile getiren Erdoğan’ın, “6’lı masanın bu dağınık görüntüsü nedeniyle rüzgâr AKP’ye, Cumhur İttifakı’na döndü” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Toplantıda AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’in de “Yapılan değerlendirme ve anketlerde AKP’nin oy oranının yüzde 41’lere yükseldiğini” açıkladığı belirtildi. Erdoğan’ın, “AKP’nin, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmelilere kadro gibi sorunları da çözdüğünü” belirttiği ve kurmaylarına “Bu icraatları yurttaşlara anlatın” talimatını verdiği kaydedildi.

14 MAYIS’A KİTLENDİ

Öte yandan AKP, seçim çalışmalarına da hız verdi. Partide kurmaylar, Erdoğan’ın talimatıyla partinin daha önce hazırladığı seçim beyannamelerini de kıyasladı. “AKP’nin, daha önceki beyannamelerinde yer alan vaatlerinin yüzde 85’inin tamamladığı” ileri sürülürken, yeni seçim beyannamesinin ise “daha anlaşılır ve net bir şekilde yazılması” kararı alındı.

Öte yandan AKP, “Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesi” için de “ince hesap” üzerinde çalışıyor. Partide, “Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması artık yavaş yavaş netleşiyor” değerlendirmesi yapılırken AKP’nin üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre, eğer muhalefet Cumhur İttifakı’nın “seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine” onay vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta, anayasadaki “TBMM’yi fesih yetkisini kullanacağı” belirtiliyor. Kararın da 9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de “net olarak 14 Mayıs’ı işaret ediyor.”

TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında, seçim tarihiyle ilgili bir dizi değerlendirmede bulundu. Dağ, “Genele dair; haziranda tatil zamanının başlaması, üniversite sınavların o dönemde olması; diğer taraftan bu senenin hac dönemine rast gelmesi, birçok vatandaşımızın yurtdışında olma durumu sebebiyle seçim tarihinin güncellenmesi noktasında bu konuyu biz de müzakere ediyoruz. Bu konuyu kamuoyu da tartışıyor. Sayın Bahçeli de bu şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla bu şartlardan dolayı seçim tarihinin bir nebze güncellenmesi konusu söz konusu olabilir” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bunun bir “Erken seçim olmadığını, 2023 yılı içinde yapılacak hiçbir seçimin ‘erken seçim’ olarak nitelendirilemeyeceğini” dile getirdi.