'Bakanların milletvekillerine hakaretlerinin araştırılması' önergesi, reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP grubunun; “bakanların milletvekillerine hakaretlerinin Meclis’in saygınlığına etkisinin araştırılması” önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü. Öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı en büyük tahribatın TBMM’nin saygınlığını kaybetmesi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Maalesef kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren TBMM, bu sistemde atanmışların vesayeti altına girdi. Atanmış bakanlar seçilmiş milletvekillerine ağır hakaretler ettiler. Bunları maalesef hepiniz izlediniz. Biz yasama organıyız. TBMM’yiz. Biz milletin seçtiği milletvekilleriyiz ve Türkiye’yi temsil ediyoruz. Atanmış kişiler buradan gazi Meclis’in milletvekillerine parmak sallayarak asla hakaret edemezler. Ama siz burada hepsini izlediniz. Çünkü maalesef siz de ağır bir vesayet altındasınız. Niye bunu yapıyorlar, zaten bu sistemde bakan yok. Bakanlar bu sistemde Cumhurbaşkanının sekreteryası. Meclis’e karşı sorumlu da değiller, yapmaları gereken Meclis’e bilgi verip buradan ayrılmaları. Ama neden yapamıyorlar. Çünkü Meclis’in denetim yetkisi ortadan kalktı” diye konuştu.

Erkek önümüzdeki seçimin referandum niteliğinde olacağını ve sistem değişikliğinin oylanacağını belirterek, “Atanmış bakanlar sekreterya görevini yapan kişiler seçilmiş milletvekillerine hakaret etsin mi, Gazi Meclis’e saygı duysun mu? Aslında böyle de bir seçim olacak. Bu sistemde her şey çürüdü, Gazi Meclis’i dahi itibarsızlaştırdınız. Bu sistemde hukuk devletinin yerini parti devleti aldı” dedi.

“MECLİS’İ BÖYLE OLANIN STADI BÖYLE OLUR”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kötü hale getiren şeylerden birinin de seçilmiş insanlara hakaret edilmesi olduğunu belirtti, “Sistem kötü, sistemi daha kötü hale getiren bir siyasi düşkünlük de var dilinizde” dedi.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyelerinden biriyle uçakta futboldaki küfürleşmeden bahsettiklerini aktararak, kurul üyesine “Meclis’i böyle olanın stadı böyle olur, Meclis’te böyle hakaret edenin stadı böyle olur” dediğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Kemal Bülbül, havalimanında bir polis ile yaşadıklarını anlattı. Bülbül, polisin seçilmiş milletvekillerine hakaret edebildiğini vurgulayarak, “Bundan ne zevk alıyorsunuz siz Allah aşkına, neresi hoşunuza gidiyor. Utanç verici bir şey. Rütbesi dahi belli olmayan bir polis gelmiş bana diyor ki ‘Yurt dışına çıkamazsın.’ Diyorum ki ‘Bakın ben milletvekiliyim, benimle konuşurken bir milletvekili ile konuşur gibi konuşun.’ ‘Ne yapayım sen vekilsen, ben de polisim’ diyor. Magandaca, alçakça bir yaklaşım” diye konuştu.