Kılıçdaroğlu 'Vasiyetim de burada dursun' diyerek paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugünkü grup toplantısının görüntülerini paylaştı.

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Kılıçdaroğlu 'Vasiyetim de burada dursun' diyerek paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş; katıldığı bir canlı yayın sırasında SADAT reklamı yayınlanması konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, ''Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerini parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT'a: Be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız?Kılıçdaroğlu'ndan SADAT'a: Be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız?Siyaset

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabından grup toplantısındaki söz konusu konuşmanın görüntülerini paylaştı. 

Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Vasiyetim de burada dursun'' notunu düştü.

CHP Lideri'nin paylaştığı video şöyle:

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