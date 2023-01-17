‘MİT borsa için rapor hazırladı’ iddiası Meclis gündeminde

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, MİT’in borsadaki manipülasyonlara dair rapor hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu iddiası hakkında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Şık, Fuat Oktay’a, “Basında yer alan iddialar doğru mudur? MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen raporda ismi geçen AKP’li isimler kimlerdir” diye sordu.

Ahmet Şık soru önergesinde, Borsa İstanbul’da yaşanan hızlı düşüşle BİST100’ün yılbaşından bu yana yüzde 14,5’lik kayıp yaşadığını belirtti. Şık, bu kayıp ile BİST100’ün dünyada en fazla kayıp yaşayan endeks haline geldiğini aktardı.

Borsa'daki sert hareketlerin yatırımcıları tedirgin etmesi üzerine MİT’in devreye girdiği ve Erdoğan'ı bilgilendirmek üzere rapor hazırladığı iddialarının basına yansıdığını kaydeden Şık, bu raporda manipülatör grupların AK Partili bazı isimlerle ilişkilerinin de yer bulduğu iddialarını da Meclis gündemine taşıdı.

Ahmet Şık, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

- Borsada son dönem yaşanan spekülatif gelişmelere ilişkin herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?

- Basında yer alan iddialar doğru mudur? MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen raporda ismi geçen AKP’li isimler kimlerdir?

- İddia konusu raporda borsayı manipüle eden grupların içerisinde yer alan AKP’lilerin kaçı bürokrat olarak görev yapmaktadır?