İktidara yakın Akit'in yazarı: Can Atalay'ın vekilliği düşecek!

Yargıdaki kriz ülke gündemindeki yerini korurken, iktidar krizi Anayasa değişikliği için zemin olarak kullanma hazırlığında... Hükümete yakın Akit gazetesi yazan Sinan Burhan yazısında Can Atalay'ın vekilliğinin düşeceğini öğrendiğini aktardı.

Son Güncelleme:
İktidara yakın Akit'in yazarı: Can Atalay'ın vekilliği düşecek!

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk halinin devam etmesi, yargıda büyük bir krizi ortaya çıkardı. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında Atalay konusunda patlak veren krizin yankıları da çok büyük oldu.

Krizle ilgili muhalefet partilerinden peş peşe açıklamalar gelirken, gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğu anayasada yer alırken, Erdoğan konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Yargı kriziyle ilgili ilk yorum: Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı!Yargı kriziyle ilgili ilk yorum: Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı!Siyaset

Herkes Erdoğan'dan AYM kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapmasını beklerken, Erdoğan "Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor." ifadelerini kullandı.

AKİT YAZARI: CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞECEK

Akit gazetesi yazarı Sinan Burhan, bugünkü köşe yazısında Can Atalay'ın vekilliğinin düşeceğini söyledi. Burhan, "Meclis bizim göz bebeğimizdir. Milli iradenin merkezidir. Meclisin itibarı korunmalıdır. Bu meclis kurtuluş savaşı yapmış bir meclistir. Bu meclis 15 Temmuz hain Fetö darbesine dimdik ayakta durmuş bir meclistir.

Bu arada tüm tartışmalardan sonra edindiğim bilgilere göre, TBMM Yargıtay kararına uyacak. Mecliste Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkereyi okutacak. Can Atalay’ın vekilliği düşecek. Bekleyip görelim." ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan'ın yazısına ulaşmak için tıklayın

Etiketler
Can Atalay Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor
AKP İstanbul'u kazanmak için gözünü Kürt seçmene dikti: HEDEP ile gizlice görüştüğü öne sürüldü HEDEP ile gizlice görüştüğü öne sürüldü
'İYİ Parti'de yeni istifalar olacak' iddiası: 'Akşener'in hamlesi krize neden oldu' 'İYİ Parti'de yeni istifalar olacak' iddiası: 'Akşener'in hamlesi krize neden oldu'
Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, aldığı hisseleri açıklayıp yatırımcıya seslendi: 'Uçuşa hazırlanın' İslam Memiş, aldığı hisseleri açıklayıp yatırımcıya seslendi: 'Uçuşa hazırlanın'
Kâr makinesi şirketler ortaya çıktı: İşte Borsa'nın en çok kazandıranları! Kâr makinesi şirketler ortaya çıktı: İşte Borsa'nın en çok kazandıranları!
İzmir anketinde AKP'li isimlere büyük sürpriz: Rakibine 10 puan fark attı! İzmir anketinde AKP'li isimlere büyük sürpriz: Rakibine 10 puan fark attı!
Dilan Polat'ı bu sözleri yakmış: İşte MASAK'ın radarına takılan o ifadeler! Dilan Polat'ı bu sözleri yakmış: İşte MASAK'ın radarına takılan o ifadeler!
Lüks yaşamı dikkat çekti: Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem ifadeye çağırıldı Lüks yaşamı dikkat çekti: Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem ifadeye çağırıldı