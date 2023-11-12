İktidara yakın Akit'in yazarı: Can Atalay'ın vekilliği düşecek!

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk halinin devam etmesi, yargıda büyük bir krizi ortaya çıkardı. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında Atalay konusunda patlak veren krizin yankıları da çok büyük oldu.

Krizle ilgili muhalefet partilerinden peş peşe açıklamalar gelirken, gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğu anayasada yer alırken, Erdoğan konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Herkes Erdoğan'dan AYM kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapmasını beklerken, Erdoğan "Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor." ifadelerini kullandı.

AKİT YAZARI: CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞECEK

Akit gazetesi yazarı Sinan Burhan, bugünkü köşe yazısında Can Atalay'ın vekilliğinin düşeceğini söyledi. Burhan, "Meclis bizim göz bebeğimizdir. Milli iradenin merkezidir. Meclisin itibarı korunmalıdır. Bu meclis kurtuluş savaşı yapmış bir meclistir. Bu meclis 15 Temmuz hain Fetö darbesine dimdik ayakta durmuş bir meclistir.

Bu arada tüm tartışmalardan sonra edindiğim bilgilere göre, TBMM Yargıtay kararına uyacak. Mecliste Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkereyi okutacak. Can Atalay’ın vekilliği düşecek. Bekleyip görelim." ifadelerini kullandı.

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