AKP İstanbul'u kazanmak için gözünü Kürt seçmene dikti: HEDEP ile gizlice görüştüğü öne sürüldü

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde oyu düşse de zafer elde eden iktidar partisi AKP, gözünü 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere dikti.

AKP, 2019’da kaybettiği İstanbul’u geri kazanmak için Kürt seçmenin oyunu almak istiyor.

Duvar Arkası’nın belirttiğine göre, AKP son MYK toplantılarında da İstanbul seçim stratejisine ilişkin pek çok öneri sunuldu. İstanbul'daki Kürt nüfusun seçim sonucundaki etkisine dikkat çeken bazı MYK üyeleri, Kürtlerin oyunu almadan İstanbul'un kazanılmasının zor olduğunu saptadı.

Ayrıca AKP’li yöneticilerin İstanbul’u geri kazanmak HEDEP ile işbirliğine sıcak bakmadığını, bunun yerine Kürt yoksullarının bulunduğu yerlerde çalışmalara ağrılık verilmesinin gerekliliği vurgulandı. İstanbul’un geri kazanmanın yolunun hizmet siyasetinden geçtiği söylenmiş.

‘HEDEP İLE GİZLİDEN GÖRÜŞÜLÜYOR’

Fox TV’de gece kuşağında yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek ise Cuma günü yayımlanan programda, AKP’nin İstanbul’daki Kürt seçmenin güvenini kazanmak için gizliden HEDEP ile görüşme yaptığını öne sürdü.

Zeyrek, verdiği kulis bilgisinde şunları söyledi:

“Bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette. Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi. AKP’nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm. HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AKP vermek istemiyor. Çünkü medyaya sızar ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk eder. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan HEDEP'le görüşme yapıyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem