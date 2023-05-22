İkinci tur öncesi Ankara'da hareketlilik: Saat 18'de sürpriz görüşme

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün saat 18.00'de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

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İkinci tur öncesi Ankara'da hareketlilik: Saat 18'de sürpriz görüşme

28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur seçimi gerçekleşecek.

Seçime günler kala Ankara'da baş döndürücü bir gün yaşanıyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün saat 18.00'de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME 

Geçtiğimiz günlerde iki lider bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrası Özdağ, "Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık" demişti.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, bugün, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşmüş, iki isim görüşmenin ardından basın açıklaması yapmıştı. 

Kılıçdaroğlu, "Ayın 28'in bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirelim" derken; Vecdet Öz, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere Ata İttifakı'nı kurmuştuk. Ata İttifakı'na destek veren arkadaşlarımız vardı. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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