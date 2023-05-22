Adalet Partisi lideri Öz'den Kılıçdaroğlu'na ikinci tur desteği: Görüşmenin ardından ortak açıklama yaptılar

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Partisi lideri Vecdet Öz arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından ikili kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"BİR VAR OLMA VE YOK OLMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli basın mensupları, sayın genel başkan ve arkadaşları lütfedip bizi kabul ettiler, teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları biz de biliyoruz, sayın genel başkan ve arkadaşları da gayet iyi biliyorlar. Daha önce bir görüşme yapmıştık zaten, belli aralıklarla bir araya geliyorduk başkanla. Kendilerinin verdiği bir karar var, birazdan kendisi açıklayacak. Ben de yürekten teşekkür ederim. Buradan değerli vatandaşlarıma da açık yüreklilikle seslenmek isterim. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin malumu. Bir var olma ve yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye aydınlığa veya karanlığa sürüklenecek.

Hepimizin sorumluluğu var. Ve hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Kavgadan, ayrışmadan, kamplaşmadan ayrılan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirini kucaklayan, birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye…

Artık bu seçim olmanın ötesinde, bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye’yi ne duruma getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa Referandumu’nda sistem değişti, o sistemin Türkiye’ye büyük felaketler getirdiğini görüyoruz. Artık bu yapının değişmesi lazım, sistemin değişmesi lazım.

Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık. Bunun için ayın 28’inde bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin Türkiye’nin kaderini değiştirelim.

Bizim için, evlatlarımız için, torunlarımız için güzel bir Türkiye’yi hep beraber inşa edelim.

"ATA İTTİFAKI MAÇIN İLK YARISINDA GÖREVİNİ YAPTI"

Kılıçdaroğlu’nun ardından Adalet Partisi lideri Vecdet Öz söz aldı.

Öz’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

Hepinizin malumu olduğu üzere, ATA İttifakı’nı kurmuştuk, Zafer Partisi ile birlikte. ATA İttifakı’na destek olan arkadaşlarımız vardı. Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve bir de Turan Hareketi Partisi. Onlar da bize iştirak ettiler. Destek vermeye geldiler.

ATA İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi bir hareketti.

Bunun mimarı Ümit Özdağ Bey ile ikimizdik. Bunun isim babası da bendim. Amacımız Türkiye’nin Atatürk çizgisinde, Cumhuriyetin kazanımlarını sahip çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nın yapılma sebeplerine uygun bir nizamın tekrar tesis etmekti. Sinan Oğan Bey Cumhurbaşkanı adayı olarak, birlikte teklif etti ve geldi. Fakat yüzde 5’te kaldı biliyorsunuz. Partilerimiz de barajın altında kaldı. ATA İttifakı hükmen ortadan kalktı. İkinci tura kalan iki ittifak var. Biri Cumhur İttifakı, öteki de Millet İttifakı.

Demokrasinin devam etmesi için, demokrasinin kesilmemesi için, bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak. Genel İdare Kurulumuzda sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı çıktı.

Efendim bu karar oy birliği ile çıkmıştır. Daha evvelinde de ben Beylikdüzü Belediye Başkan adayıydım CHP’nin. Sayın genel başkanım ile birlikteydik. Maalesef, ittifakta beraber olma şansımız olmadı. Lakin kurduğumuz ATA İttifakı’nın da ne kadar isabetli olduğunu gördük.

Biz olmasaydık Recep Tayyip Erdoğan, birinci turda Cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla şimdi geldik maçın ikinci yarısına. Bu ikinci yarıda birlik beraberlik içinde hep birlikte yürüyeceğiz. Bizler, Atatürkçü, Türk milliyetçisi Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan müdafa-i hukuk hareketiyiz. Bu ülkeye 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlerin tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Bu Atatürk’ün kurmuş olduğu laik Cumhuriyet düzeni ile kurulmaya çalışılan siyasal İslam rejimi arasındaki kavgadır. Bunu olağan bir siyasi süreç olarak gören yanılır. Ben Buradan ATA İttifakı’na destek veren seçmenlere sesleniyorum. Onlar bize desteği Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmamız için verdiler ve biz onların çizgisinde yürümeye devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalması için elimizden geleni yapacağız.

Kaynak: Gerçek Gündem