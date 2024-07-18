İki AKP'li İsim Birbirine Girdi! 'Böyle Bir Şey Kabul Edilemez'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fransız okulları nedeniyle karşı karşıya geldi. Bakan Tekin'in MEB'e bağlanması için Fransa'ya rest çektiği okullardan birinde Bakan Göktaş'ın çocuklarının da okuduğu ortaya çıktı.

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İki AKP'li İsim Birbirine Girdi! 'Böyle Bir Şey Kabul Edilemez'

Türkiye’de eğitim veren iki Fransız okulunun hukuki statüsü konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Fransa Büyükelçiliği arasında çıkan kriz büyüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti okullarının Fransız Büyükelçiliği’ne değil kendilerine bağlanması gerektiğini belirterek Fransa’ya rest çekti. Fransa ise bu talebi kabul etmeyerek gerekirse Türk öğrencileri artık söz konusu okullara kabul etmeyeceğini bildirdi.

Elips Haber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; kararında ısrarcı olan Bakan Yusuf Tekin’in resti AKP içinde destek bulurken, Ankara’da bulunan Charles de Gaulle okulunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın çocuklarının da okuduğu ortaya çıktı.

'ÇOCUĞUNU NEDEN MÜFREDAT DIŞI OKULA GÖNDERİYOR?'

Bu durum Tekin ile Göktaş’ı karşı karşıya getirirken, Göktaş’ın çocuklarını bu okulda okutması AK Parti içerisinde tepkilere sebep oldu. Bakan Göktaş’ın çocuklarını “Milli Eğitim Müfredatı” dışında bir okula göndermesi "kabul edilemez" görüldü. Göktaş’ın tepkiler üzerine nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

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