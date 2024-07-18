TFF Başkan Adaylarına Siyasi Baskı Meclis Gündeminde

TFF Başkanlığı seçiminde, mevcut başkan Büyükekşi'nin iktidar temsilcilerince desteklendiği iddiaları için Meclis'e Araştırma Önergesi verildi. Önergede, "AKP iktidarının ve AKP’ye yakın isimlerin ısrarlı bir şekilde Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığını desteklediği bilinmektedir" denildi.

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TFF Başkan Adaylarına Siyasi Baskı Meclis Gündeminde

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) başlık için seçim heyecanı yaşanırken, seçimlere iktidarın müdahale ettiği iddiaları da kamuoyunun gündeminde büyük bir yer kapladı. CHP Aydın milletvekili Evrim Karagöz, ilgili iddialar için Meclis araştırması istedi.

Karagöz’ün Meclis’e verdiği Araştırma Önergesinde, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin AKP iktidarı temsilcilerince desteklendiği ve Büyükekşi’nin karşısına çıkan adayların siyasi baskılarla geri çekilmeye zorlandığı iddiasının kamuoyunda çokça tartışıldığının altı çizilirken, “Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk Futbolunun öncü kulüpleri başta olmak üzere birçok kulübün camiası ve taraftarlarıyla birlikte mevcut TFF Başkanına tepki göstermesine ve istifa çağrıları yapılmasına rağmen; AKP iktidarının ve AKP’ye yakın isimlerin ısrarlı bir şekilde Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığını desteklediği bilinmektedir” ifadeleri kullanıldı.

TFF’nin son yıllarda AKP’nin ‘arka bahçesi’ne çevrildiği iddiasında bulunulan önergede, “Futbol geçmişi olmayan futboldan anlamayan holding patronları sırf AKP’ye yakınlıkları ve belirli kişilerle çıkar birliği yaptıkları için TFF’ye başkan yapılmışlardır” denildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SKANDAL HATIRLATILDI

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa skandalında TFF’nin yönetiminin başarısız olduğunun vurgulandığı önergenin devamında şunlar kaydedildi:

“Tüm bu başarısız yönetim anlayışına rağmen iktidarın başarısızlıkta ısrar etmesi ve başarısız TFF başkanına arka çıkması herkesin kafasında “acaba bunların arasında nasıl bir ilişki var” şeklinde soru işareti oluşturmaktadır.

Kulüplerin TFF yönetimine ve hakemlere güven duymadığı; taraftarların sahaya girerek futbolculara saldırdığı, kulüp başkanının hakem yumrukladığı, takımlarının isyan ederek sahadan çekildiği sezonların ve Türk Futboluna yakışmayan olayların tekrarlanmaması için siyasi iktidar Türk Futbolundan ve TFF’den elini çekmeli, TFF seçimlerine müdahale edilmemeli, kulüplere ve kulüp başkanlarına baskı kurulmamalı ve TFF’nin özerk yapısına saygı duyulmalıdır. Aksi halde Türk Futbolu geriye gitmeye devam edecektir.

En önemlisi de kulüplerimizi günden güne borç batağına sürükleyen, Türk Futbolunun marka değerini hak ettiği seviyeye çıkaramayan ve futbolu sadece bir ticaret alanı olarak gören yönetim anlayışından bir an önce kurtulmak gerekir.

Bu doğrultuda TFF Başkanlığı seçimi sürecinde kamuoyunda tartışılan tüm iddiaların araştırılarak Türk Futboluna zarar veren yapıların ortaya çıkarılması ve Türk Futbolunun bağımsız, tarafsız, güvenilir ve şeffaf isimlerle yönetilmesini sağlamak için gerekli adımların atılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmüştür."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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