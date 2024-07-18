DEM Parti'den 'Suruç Katliamı' için Araştırma Önergesi

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti), Suruç katliamının tüm yönleriyle araştırılıp, aydınlatılması, kamu makamlarının sorumluluğunun açığa çıkarılması, etkin bir yargılanmanın tesis edilmesi, IŞİD hareketliliğine karşı uluslararası önlemlerin tespit edilmesi için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Dem Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin verdiği önergenin gerekçesinde 20 Temmuz 2015'te çoğunluğunu Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin oluşturduğu kişilere IŞİD saldırısı sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Önergede, "Suruç katliamından sonra açılan dosya hakkında gizlilik kararı verilmiş, katliamın oluş şekli ve katliamın failleri adeta gizlenmeye çalışılmıştır. Gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra soruşturmada hiçbir delil toplanmamıştır" denildi.

Önergenin gerekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Katliam öncesi ve sonrasına ilişkin görüntüler dava dosyasına üç buçuk yıl sonra eklenmiş, görüntülerde katliam sonrasına ilişkin 5 saatlik kısmın kesildiği ortaya çıkmıştır. Canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün Suruç’a nasıl geldiği, nerede kaldığı, kimlerle ilişkiye girdiğiyle ilgili hiçbir kayıt dosyaya eklenmemiştir. İlçe Emniyet Müdürü ve iki polis hakkında yargılama yapılmış, görevi ihmal nedeniyle mahkumiyet karar verilmiş fakat karar para cezasına çevrilmiştir. Davanın tek tutuklu sanığı, Gar Katliamı'nın da sanığı olan Yakup Şahin, hiçbir duruşmaya getirilmemiştir. Katliamın ardından olay yerinde fotoğraf çekerken vatandaşlar tarafından yakalayıp polise teslim edilen İmam Abdullah Ömer Aslan, ifadesi dahi alınmadan, sakalları kesilerek karakoldan serbest bırakılmıştır. Aslan’ın, bazı IŞİD’lilerle yaptığı telefon görüşmesi kayıtları çıkmasına karşın, 16’ncı duruşmada takipsizlik kararı verilmiştir. Mülkiye müfettişlerinin, IŞİD’in Suruç’ta düzenlediği canlı bomba saldırısındaki ihmal iddialarına yönelik hazırladığı raporda, canlı bomba saldırısını düzenleyen Abdurrahman Alagöz’ün isminin emniyetin bilgi sistemleri DEVA ve İRİS programlarında, katliamdan saatler önce ve ertesi gün sorgulandığı bilgisi yer almaktadır."

DEM Parti'nin önergesinde, "Reyhanlı saldırısı, Ankara Gar Katliamı, Diyarbakır’da HDP mitingine saldırı, Gaziantep’te bir düğüne saldırı, Suruç Katliamı, İstanbul Taksim patlamasının faili olan IŞİD terör örgütünün halen aktif olduğu bilinmektedir" denilerek Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA