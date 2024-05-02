İddia: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı

Türkiye, UAD'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasına müdahil olma kararını duyurduktan sonra İsrail ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı.

Son Güncelleme:
İddia: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı

Bloomberg'in haberine göre; İki Türk yetkiliye göre, Türkiye Perşembe gününden itibaren İsrail ile tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

Türkiye, henüz bu kararı resmi olarak duyurmadı.

UAD'NİN İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN 'SOYKIRIM' DAVASINA MÜDAHİL OLMA KARARI ALINMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, dün yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması için hukuki çalışmaların ardından resmi başvuruyu yapacaklarını bildirmişti.

Yüksel, açıklamasında; 'Müdahillik kararının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmasının akabinde hukuki çalışmalarımız neticesinde resmi başvurumuzu yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in, hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olan ilk İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olacak.' ifadelerine yer vermişti.

Son Güncelleme:
Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final
CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik zirve sona erdi CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik zirve sona erdi
Esnaf usulü dolma. Meğer esnaf lokantalardaki dolmalar bu yüzden lezzetliymiş Esnaf usulü dolma. Meğer esnaf lokantalardaki dolmalar bu yüzden lezzetliymiş
DEM Parti CHP ile görüşecek: "Anayasa tartışmalarını muhalefet kendi içinde de yapmalı" "Anayasa tartışmalarını muhalefet kendi içinde de yapmalı"
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi
Ankara'da ekmek zammına tepki: Bu nasıl bir vicdansızlık! Ankara'da ekmek zammına tepki!
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: İlk sırada hangi okul var? Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi! Özgür Özel'den açıklama geldi!