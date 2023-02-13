İddia: İktidar pası YSK'ya atacak; seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek

İktidar partisinin Maraş merkezli depremlerden sonra seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı ileri sürüldü.

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İddia: İktidar pası YSK'ya atacak; seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise 'el artırarak' seçimlerin en az altı ay, muhtemelen bi yıl erteleneceğini söyledi: 

"Ersan Şen, AYM kararının o gün için doğru ama bugün için geçerli olmayan bir karar olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile seçimlerin ertelenebileceğini, Anayasa Mahkemesi’nin zorlama bir tavırla OHAL devam ettiği müddetçe hukukilik denetimi yapmayabileceğini, burada da son sözü YSK’nın söyleyeceğini belirtti.

Eski Yarsav Başkanı Eminağaoğlu da AYM’nin 2012’de aldığı kararın bugün uygulanmasının hukuki olarak mümkün olmadığını söylüyor. Ben elbette onlar gibi hukukçu değilim.

Ancak konuşulanları, planlananları duyup aktarabilirim. Ve bana gelen bilgilere göre, süreç Ersan Şen’in söylediğine yakın bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor.

İktidar kanadı, seçimleri erteletme işini YSK’ya paslayacak. Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra YSK, 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek.

Böylelikle seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek. (...)"

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2023 seçim Fatih Altaylı
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