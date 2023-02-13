MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 10 kentte yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden bir gün sonra partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra sessizliğe gömüldü. Bahçeli'nin depremden etkilenen memleketi Osmaniye'ye gidip gitmediği merak konusu oldu.

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsıldı. Felakette can kaybı, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını da geçti...

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Bu süreçte ilk olarak CHP; ardından HDP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) başta olmak üzere hemen her partiden lider ve yöneticiler sahaya indi. Ancak Bahçeli’nin henüz bir yeri ziyaret ettiği görülmedi.

EN SON 7 ŞUBAT'TA TWEET ATTI

Bahçeli’nin sesi ilk depremden bir gün sonra 7 Şubat’ta duyuldu. 

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla olağanüstü hal (OHAL) ilanını savundu, depremzedeler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Öte yandan MHP lideri, AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.

Bugün itibarıyla 6 gündür Bahçeli, sessizliğini koruyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

MHP liderinin sessizliği, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. 'Devlet Bahçeli' başlığı, Twitter Türkiye gündemine girdi.

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu - Resim : 5

MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu - Resim : 6

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MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu