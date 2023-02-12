TKP'li Okuyan, 'Pişman olduğumuz şeyler var' diyerek açıkladı: 'Ama biz nerden bilelim...'
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir programda depremin vurduğu Antakya'daki parti çalışmalarına ilişkin "Pişman olduğumuz şeyler var. Keşke bu beceriksizliği öngörüp daha hazırlıklı olup daha fazla kişiyi kurtarabilseydik" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; özellikle Hatay ve Adıyaman'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor.
Depremin ilk gününden beri özellikle Hatay'da çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Komünist Partisi, bölgede kurduğu 8 kriz merkeziyle takdir topladı.
"PİŞMAN OLDUĞUMUZ ŞEYLER VAR"
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partisinin resmi Youtube hesabında yayınlanan bir programa katılarak; Antakya'daki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
"Pişman olduğumuz şeyler var" diyen Okuyan, "Çok iyi bir arama kurtarma ekibimiz var. Ama biz nerden bilelim; Antakya'ya giden ilk arama kurtarma ekibinin bizim arkadaşlarımız olacağını? Keşke bu beceriksizliği öngörüp daha hazırlıklı olup daha fazla kişiyi kurtarabilseydik" ifadelerini kullandı.