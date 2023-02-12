TKP'li Okuyan, 'Pişman olduğumuz şeyler var' diyerek açıkladı: 'Ama biz nerden bilelim...'

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir programda depremin vurduğu Antakya'daki parti çalışmalarına ilişkin "Pişman olduğumuz şeyler var. Keşke bu beceriksizliği öngörüp daha hazırlıklı olup daha fazla kişiyi kurtarabilseydik" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
TKP'li Okuyan, 'Pişman olduğumuz şeyler var' diyerek açıkladı: 'Ama biz nerden bilelim...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; özellikle Hatay ve Adıyaman'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor. 

Depremin ilk gününden beri özellikle Hatay'da çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Komünist Partisi, bölgede kurduğu 8 kriz merkeziyle takdir topladı. 

Antakya'ya giden TKP Genel Sekreteri Okuyan: 'Devlet desteğiyle tarikat araçlarına yol açılıyor, ama bizim, halkın yardımlaşmasının önünü kesmeye çalışıyorlar'Antakya'ya giden TKP Genel Sekreteri Okuyan: 'Devlet desteğiyle tarikat araçlarına yol açılıyor, ama bizim, halkın yardımlaşmasının önünü kesmeye çalışıyorlar'Güncel

"PİŞMAN OLDUĞUMUZ ŞEYLER VAR"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partisinin resmi Youtube hesabında yayınlanan bir programa katılarak; Antakya'daki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

"Pişman olduğumuz şeyler var" diyen Okuyan, "Çok iyi bir arama kurtarma ekibimiz var. Ama biz nerden bilelim; Antakya'ya giden ilk arama kurtarma ekibinin bizim arkadaşlarımız olacağını? Keşke bu beceriksizliği öngörüp daha hazırlıklı olup daha fazla kişiyi kurtarabilseydik" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Deprem Türkiye Komünist Partisi - TKP
Son Güncelleme:
Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor? Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?
Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk
Yardım malzemelerine el konulduğu iddia edilmişti: CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'ndan iddialara yanıt Yardım malzemelerine el konulduğu iddia edilmişti: CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'ndan iddialara yanıt
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
ÇOK OKUNANLAR
İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti? Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
İBB'nin deprem kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları İBB'nin kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları
Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor? Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor?
63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış 63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış
Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda? Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?