TKP'li Okuyan, 'Pişman olduğumuz şeyler var' diyerek açıkladı: 'Ama biz nerden bilelim...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; özellikle Hatay ve Adıyaman'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor.

Depremin ilk gününden beri özellikle Hatay'da çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Komünist Partisi, bölgede kurduğu 8 kriz merkeziyle takdir topladı.

"PİŞMAN OLDUĞUMUZ ŞEYLER VAR"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partisinin resmi Youtube hesabında yayınlanan bir programa katılarak; Antakya'daki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Pişman olduğumuz şeyler var" diyen Okuyan, "Çok iyi bir arama kurtarma ekibimiz var. Ama biz nerden bilelim; Antakya'ya giden ilk arama kurtarma ekibinin bizim arkadaşlarımız olacağını? Keşke bu beceriksizliği öngörüp daha hazırlıklı olup daha fazla kişiyi kurtarabilseydik" ifadelerini kullandı.