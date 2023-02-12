Muharrem İnce: İmar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?

6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden olmuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir kez daha tepki göstererek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Müteahhitlerin elbette suçu vardır ve yargılanmalıdırlar. Peki o yapıların zeminine bakmadan izin verenler, yapı denetim işini yapanlar, iskan ruhsatı verenler, imar affı çıkaranlar ve imar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?"