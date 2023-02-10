Karşısındaki 12 katlı bina çöktü, Devlet Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadı

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkıma uğrayan kentlerden biri de Osmaniye oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmaniye'deki çalışmalar büyük oranda tamamlandı derken; binlerce yurttaşın hala enkaz altında olduğu ifade ediliyor.

DEVLETBEY KONAĞI 2020'DE YAPILMIŞTI

Yüzlerce yurttaşın öldüğü Osmaniye'de 2020 yılında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine Devlet Bey Konağı yapılmıştı.

Hatta MHP'nin Çukurova İlçe Başkanlığı'nın resmi hesabından konağın tamamlandığı "Türkmen Beyimiz, Liderimiz Sn.Devlet Bahçeli'nin Osmaniye ziyaretlerinde konaklayacağı ve Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, doğduğu evin yerine yapılan DEVLETBEY Konağı’nın inşaatı tamamlanmıştır'' ifadeleri ile duyurmuştu.

BAHÇELİ KAPILARINI KAPATTI

Osmaniye'deki depremde söz konusu Devletbey Konağı'nın karşısındaki 12 katlı bina çöktü.

Depremzedelerin henüz çadırlara dahi yerleştirilemediği bölgede konağın kapıları hiç açılmadı.

Duruma yurttaşların tepki gösterdiği bildirilirken; konak ve karşısındaki yıkılan bina yurttaş kamerasına yansıdı.