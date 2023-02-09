Şirketlerin hırsı deprem dinlemiyor: 'Bazı GSM operatörleri baz istasyonlarını diğer şirketlerle paylaşmayı reddediyor'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, binlerce yurttaşın ölüme neden olurken; devletin yetersiz müdahalesi kamuoyunun gündeminde bulunuyor.

GSM ŞİRKETLERİ REKABET PEŞİNDE

İktidara yönelik tepkinin yanı sıra kimi GSM şirketlerinin uygulamaları da büyük tepki çekiyor.

Son olarak Türkiye Komünist Partisi'nin her gün yayınladığı depremin 4. gününe dair bilgilendirme bülteninde deprem bölgesinde bazı GSM operatörlerinin baz istasyonlarını diğer şirketlerle paylaşmayı reddettiği belirtildi.

Bültende "Öyle ki, binlerce insanın yakınlarına ulaşmaya çalıştığı, yardım faaliyetlerinin organizasyonu için sağlıklı iletişimin gerektiği şartlarda bazı GSM operatörlerinin işleyen baz istasyonlarını diğer operatörle paylaşmayı reddettiği bilgilerini alıyoruz. Böylesine bir insani felaket dahi özel sektörün ahlaksızlığından bir şey eksiltmiyor" ifadeleri yer aldı.