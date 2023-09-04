İddia: Eski bir cumhurbaşkanı, parti lideri olabilir; Abdullah Gül'ün ardından yeni isim gündemde

Gazeteci Fehmi Koru, eski bir cumhurbaşkanının yeni kurulacak veya mevcutta bulunan bir partinin başına geçmesi için çaba sarf edildiğine dair iddiayı köşesine taşıdı.

Bu ismin, kendisinin de bir dönem danışmanlığını yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğuna dair söylentiyi değerlendiren Koru, daha önce kulağına farklı bir senaryonun fısıldandığını söyledi.

Ek olarak "Sadece iki gün önce 11. Cumhurbaşkanı Gül ile birkaç saat birlikte olduk. O birkaç saat boyunca dereden tepeden konuşmadık elbette, karşılıklı hal hatır sormalardan sonra sıra ülke ve dünya sorunlarına geldi. Hemen her önemli konuda kendisinin görüşlerini dinledim. Bana hiç de öyle yeni parti kurulmasıyla ilgilenecek, kurulur ve kendisine teklif getirilirse başına geçmeye niyetli hale gelebilecek gibi görünmedi Cumhurbaşkanı Gül" bilgisini veren Koru, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le ilgili duyumlarını paylaştığı yazısında şunları kaydetti:

"(...) Taze bir görüşme sırasında edindiğim izlenim sebebiyle, meraklı dostumun bana naklettiği, 'Eski bir cumhurbaşkanının liderliğini üstleneceği yeni oluşum' söylentisinin 11. Cumhurbaşkanı ile değil 10. Cumhurbaşkanı ile ilgili olduğunu sanıyorum. O yolda bir söylenti benim kulağıma da fısıldandı.

Ahmet Necdet Sezer’e böyle bir teklifte bulunuldu mu, bulunulduysa kendisi konuya ilgi gösterdi mi, bu konuda hiçbir bilgim yok.

Cumhurbaşkanı Sezer de, gözlemleyebildiğim kadarıyla, kendini hatırlatmaya çabalamıyor; ara sıra muhalif kuruluşların etkinliklerine katılma dışında herhangi bir faaliyeti var mı, o da bilinmiyor.

Yakında doğrusunu öğreniriz."

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