CHP MYK yarın toplanıyor

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın 14.00'te bir araya gelecek.

CHP MYK yarın toplanıyor

Siyasette yerel seçim ve ittifak açıklamaları peş peşe gelirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kurultay süreci devam ederken partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yarın toplanacağı duyuruldu.

Kurul, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00'te toplanacak.

CHP’de yeni oluşturulan MYK, üç toplantıyı geride bıraktı. MYK'nın oluşturulmasının ardından ise kongre süreci başlatılmıştı.

Öte yandan Olağan Kurultay öncesi il ve ilçelerde kongreler de devam ediyor.

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