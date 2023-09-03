AFAD, Ankaralıları dolu yağışı ve sele karşı SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankaralıların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

AFAD, Ankaralıları dolu yağışı ve sele karşı SMS ile uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da akşam saatlerine kadar güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

TRT'nin aktardığına göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Ankaralı vatandaşların cep telefonlarına uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderdi.

Mesajda, "Meteoroloji'ye göre bugün Ankara'da çok kuvvetli sağanak beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Meteoroloji Ankara
Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı
Mansur Yavaş'tan iddialara ilişkin yalanlama: Bundan böyle adaysak CHP'den adayız Mansur Yavaş'tan iddialara ilişkin yalanlama
Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Ebrar Karakurt'lu final duyurusu Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Ebrar Karakurt'lu final duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
En zeki burçlar açıklandı: İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar En zeki burçlar açıklandı
300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler 300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı
Herkes onları çok seviyor: En beğenilen 5 burç belli oldu En beğenilen 5 burç belli oldu
İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi: Uçuşa geçecek İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi