İddia: Akşener'in kongrede destekleyeceği isim belli oldu

Yerel seçimde aldığı yenilginin ardından üst düzey istifalar ve Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağı seçimli genel kurul kararıyla çalkalanan İYİ Parti'de tartışmalar bitmek bilmiyor. Şimdiye kadar dört isim adaylığını açıkladı. Kulislerde Akşener’in yeni dönemde de partide etkin bir isim olacağı konuşuluyor. Kongrede ise Akşener’in Dervişoğlu’nu destekleyeceği iddia ediliyor.

Şimdiye kadar Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, grup başkanı Koray Aydın, göç politikaları başkanı Tolga Akalın ve kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Akşener’in Dervişoğlu’nu desteklediği, Dervişoğlu’nun adaylık metnini de Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’ın yazdığı öne sürülüyor. Ayrıca, kongrenin Aydın ve Dervişoğlu arasında kıran kırana bir mücadele içinde geçeceği öngörülüyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Akşener ile istişarede bulunup bulunmadığına ilişkin soruya, “Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum ve üzülüyorum” dedi. Fazla adayla kongreye gidilmesine ilişkin Dervişoğlu, “Bir bölünmeye vesile olmaz. Böyle bir vahşi rekabet alanı oluşmayacağına da inanıyorum” diye konuştu.