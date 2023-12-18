İbrahim Özkan'ın canlı yayına katıldığı sırada İYİ Partililer kanalın önüne gelerek protesto etti

İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclis üyelerinin ardından parti içindeki gerilim sürüyor.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamaları ardından mesajları yayınlayan Özkan bu akşam TV100 yayınına katıldı.

Özkan'ın yayında olduğu sıralarda bir grup partili kanalın önüne gelerek "Teşkilat burada satılmışlar nerede" sloganı attı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 12 Aralık'ta bir televizyon kanalındaki açıklamaları sonrasında Meral Akşener'in isteğiyle İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Özkan'ın istifası sonrasında İYİ Parti grubu, Özkan'ı yeniden grup başkanvekili seçmişti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan ile birlikte yeniden aynı göreve seçen meclis üyelerinin, "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.