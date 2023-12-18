Fıkra bu kadar: AKP milletvekili, 1992 yılında hizmete açılan Atatürk Barajı için ‘’Atatürk Barajını ülkemize biz kazandırdık’’ dedi

AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, DSİ bütçesiyle ilgili TBMM'deki konuşmasında, "Hükûmetlerimiz döneminde dev projeler yapıldı. Atatürk Barajı, Ilısu Barajı, Kuzey Kıbrıs Su Temini, Ermenek, Deriner, Çine, Yusufeli Barajı, ülkemize kazandırılan seçkin eserlerden bazıları" dedi.

İYİ Partili Erhan Usta ise bu sözlere tepki gösterek "Pes doğrusu, bir AKP klasiği. Utanmasalar tekerleği biz bulduk, ateşi biz icat ettik falan diyecekler. Atatürk Barajı 1992 yılında işletmeye açıldı. Yapımına 1983'de başlandı., Seçmeni yanıltmaya yönelik bir sözdür. Böyle fahiş bir hatayı kimse kabul edemez. 1992'de açılan baraj, nasıl AKP döneminde yapılır? Baraj açıldığında AKP ana rahmine bile düşmemişti" diye konuştu.

ATATÜRK BARAJI NE ZAMAN YAPILDI?

Atatürk Barajı'nın temeli 1983 yılında atıldı ve 1992 yılında işletmeye açıldı. 20'nci yüzyılın en büyük inşaat projelerinden biri olarak kabul edilen baraj işletmeye açıldığı yıllarda AKP kurulmamıştı.