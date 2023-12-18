Babacan: İstanbul ve Ankara'da da kendi adaylarımızı hazırlıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi, yerelde parti teşkilatlarından talep gelmesi halinde "çok istisnai" olarak iş birliği yapılabileceğini kaydetti. Babacan, Saadet Partisi’nin grup kurması için milletvekili verilmesiyle ilgili de, "Saadet Partisi’nin grubunu çok önemsiyoruz ama bir yandan da kendi grup çabamız var" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, DEVA Partisi lideri Ali Babacan partisinin genel merkezinde gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Ekonomi, Gazze ve yerel seçim başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Babacan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, piyasalara güven vermek için yaptığı hatalarla yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Babacan, piyasaların Erdoğan’la ilgili hala “Acaba ne zaman sabrı taşacak, acaba MB Başkanı’nı ne zaman görevden alacak” tedirginliği içinde olduğunu söyledi. Babacan, “Sayın Erdoğan’ın kaleminin ucu adeta Merkez Bankası Başkanı’nın üstünde Demokles’in kılıcı gibi sallanıp duruyor. Bağımsız olmayan Merkez Bankası Başkanının, kredibilitesi olmaz. Erdoğan’ın samimi yüzleşmesi şart" dedi.

51 belediye başkan adayını açıkladıklarını, ikinci grubu da ay sonunda kamuoyuna duyuracaklarını anlatan Babacan, “Türkiye sathında kendi adaylarımızla seçimlere girmek üzere yoğun bir hazırlık içindeyiz” dedi. Yerel seçimlerin merkezi hükümete bir uyarı, ikaz için önemli bir fırsat olduğunu belirten Babacan, adayların da kampanyada bu bakışla “sarı kart” kullanacaklarını söyledi.

'İSTANBUL’DA DA, ANKARA’DA DA ŞU ANDA KENDİ ADAYLARIMIZI HAZIRLIYORUZ'

DEVA Partisi’nin prensip kararının Türkiye genelinde kendi adaylarıyla seçime girmek olduğunu belirten Babacan, ancak partisinin yerel teşkilatlarından bir iş birliği talebi gelirse bunu istisnai olarak değerlendirebileceklerini anlattı. Böyle bir talebin karşılanması için o partilerin genel merkezlerinin de bu işe sıcak bakması gerektiğini kaydeden Babacan, “Çok istisnai olarak olabilir. Ama iş birliği olsun da bekleyelim gibi durumumuz yok. Kendi adaylarımızı tespit sürecimizi başlattık. 21 Şubat’a kadar süremiz var. Bunlar da olursa şubat ayının ilk haftası, az sayıda olur. Bunun tamamen önünü kapatmadık. Çünkü makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok da doğru olmayacağını düşündük. Çok sayıda olacağına inanmıyorum. Bu iş genel merkezlerin iradesi ile ilgili. Şu anda partiler arasında böyle bir görüşme iklimi yok. Genel seçimlerden gelen bir ittifak yorgunluğu var. Partilerin çoğu kendi kimliklerini ortaya koymaya çalışıyor. Genel merkezler üzerinden olmaz ama yerelden gelen talepler üzerine belki farklı şeyler olur. İstanbul’da da, Ankara’da da şu anda kendi adaylarımızı hazırlıyoruz" dedi.

YEREL SEÇİMDE İKTİDAR PERFORMANSI DA OYLANACAK

Babacan yerel seçimlerde partisinin hedefleri de soruldu. Babacan, “Vatandaşlarımızın önüne bir alternatif sunacağız. Belki genel seçimlerde bulamadıkları alternatifi sunmuş olacağız. Genel seçimlerde 50+1 mecburiyeti var. Ama yerel seçimlerde bu mecburiyet yok. Onun için vatandaşa ‘bakın mecbur değilsiniz, alternatifler var’ diyoruz. Bizim bu tutumumuzun demokrasiyi genişleten ve vatandaşlarımıza çaresizlik hissini azaltan tutum olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlar yerel seçime 10 aylık iktidar performansını görerek girecek. Vatandaşlar bu performanstan memnun mu değil mi, yerel seçim bunun sinyalini verecek” dedi.

'SAADET PARTİSİ’NİN GRUBUNU ÇOK ÖNEMSİYORUZ AMA BİR YANDAN DA KENDİ GRUP ÇABAMIZ VAR'

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümüyle SAADET grubu 20 kişinin altına inerek düştü. CHP bütçe süreci ile sınırlı olmak üzere bir milletvekilinin SAADET’e geçişini sağladı. Gözler 15 milletvekili bulunan DEVA Partisi’nin bu durum karşısında nasıl bir tutum alacağına çevrildi. Babacan bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Hasan Bitmez’in vefatıyla hem üzüldük hem de Saadet Partisi’nin Meclis’teki durumuyla ilgili değerlendirme yaptık, onlarla temas trafiğimiz oldu. Öncelikle şunu söyledik, Saadet Partisi grubunun Meclis’te olmasını çok önemsiyoruz. Saadet Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin Meclis çatısı altında olması ve o çizginin Meclis’te yüksek bir sesle temsil edilmesi demokrasimiz açısından iyi bir şeydir. Muhalefetin etkinliği açısından 4 muhalefet grubunun 3’e inmesini istemeyiz. Bunları kendilerine ilettik. Milletvekili geçişiyle grubun tamamlanması meselesine gelince, zaten grubu olan ve milletvekili fazla olan siyasi partiler var. Eğer o partilerden bu destek verilirse zaten grupları etkilenmemiş oluyor. O partilerle görüşülmesinin de faydalı olabileceğini ifade ettik. Biz 15 vekille şu anda grup kurma çabasıyla hareket ediyoruz. Meclis’te DEVA Partisi çizgisinde muhalefetin yüksek sesle bulunuyor olması çok faydalı. Bir yandan Saadet Partisi’nin grubunu çok önemsiyoruz ama bir yandan da kendi grup çabamız var. Geçici bir kararla CHP Milletvekili SAADET’e geçti. Bundan sonra ne olur, bugünden bir şey söylemem zor."

YEREL SEÇİM SONRASI GRUP HEDEFİ

Babacan grup kurmayla ilgili nasıl bir takvim öngördükleri sorusuna da yerel seçim sonrasını işaret ederek, “Partilerde yeniden yapılanma var, ayrılanlar var epey hareket görüyoruz. Bazıları yerel seçimlerde iş birliği yapar yapmaz onları görmek gerekiyor. Yerel seçimlere kadar zor olacağını düşünüyoruz, ama çabalarımız devam ediyor. Yerel seçim sonrası ortaya çıkan tablo sonrası bir hareketlenme söz konusu olabilir. Tabii ki ilkelerimize, duruşumuza uygun, doku uyuşmazlığı olmayacak milletvekilleriyle grup yeteri sayıya ulaşmayı tabii ki arzu ediyoruz” yanıtı verdi.

SEÇİM SONRASI 20 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ

Babacan’a seçim sonrası DEVA Partisi’nin üye sayısının düştüğü iddiaları da soruldu. Babacan, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında yaklaşık 177 bin üyesi olan partisinden 20 binin üzerinde istifa olduğunu söyledi. Bu istifaların bir kısmının “seçim başarısızlığından” kaynaklandığını belirten Babacan, “Bazıları da seçim sonuçlarına bakıp muhalefet partisinde olmanın getireceği riskler yüzünden ayrıldı” dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA RÖPORTAJ ELEŞTİRİSİ

Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Hürriyet gazetesine verdiği röportajı da eleştirdi. Merkez Bankası Başkanı’nın her cümlesini ölçüp tartması gerektiğini belirten Babacan bu açıklamaların piyasa etkisi dolayısıyla eş zamanlı yapılmasına zorunluluğuna da işaret etti. Babacan şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın temel önceliği fiyat istikrarıdır. Bu fiyat istikrarı hedefiyle çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ya da istihdam politikalarını destekler diye çok açık hüküm vardır kanununda. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı’nın ülkenin cumhurbaşkanına güzellikler yapma gibi bir görevi yok. O zaman bağımsız olmuyor. Merkez Bankası başkanlarının yatırımcılar ile birebir görüşmeleri kabul edilemez. Haksızlıklara yol açar, haksız kazançlara yol açabilir ve enflasyonu düşürme hedefiyle de çelişir. Merkez Bankası’nın söyledikleri bir iş grubunun haber merkezine hepimizden saatlerce günlerce önce gitti. Kötü niyet aradığımdan değil. Yeni Merkez Bankası Başkanı’na dost tavsiyeleri olarak bunları algılasınlar."

'ERKAN 'SADIK ABİ’DEN' BİLGİ ALIYOR, ERDOĞAN KİMDEN ALIYOR?'

Babacan Merkez Bankası Başkanı'nın apartman görevlisi Sadık Bey’den bilgi aldığı açıklamalarıyla ilgili soru üzerine, “İşin magazini ama onu okuyunca şunu düşündüm, Cumhurbaşkanımızın bir apartman görevlisi yok artık. Keçiören’de otururken en azından apartman görevlisi vardı, komşuları vardı, şimdi öyle imkanı da yok. Külliye’de kapalı, komşuları yok, o gerçek haberleri kimden alıyor o da ayrı bir konu” dedi.