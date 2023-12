Saadet Partili Doğan Demir Meclis'te Alevi yurttaşların uğradığı ayrımcılığa tepki gösterdi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, TBMM Genel Kurulu'nda; "Ülkemizin dört bir yanında yaşamlarını sürdüren Alevi toplumu tüm yurttaşlık görevlerini yerine getirirken maalesef ki hizmet alma noktasında ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Her yurttaşımızın devletin imkânlarından ve hizmetinden eşit yararlandırılması ilkesi, ne yazık ki her geçen gün daha fazla uygulanmaz hale gelmekte ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun en somut örneği, Alevi köylerinin yol sorunudur. Nerede asfalt yol bitip yamalı veya patika yol başlıyorsa o yolun sonunun mutlaka bir Alevi köyüne veya bir mahallesine çıktığı görülmektedir” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, şunları söyledi:

"DÜNYANIN EN YAVAŞ İNTERNETLERİNDEN BİRİNİ KULLANMAYI HAK ETMİYORUZ"

"Ülke olarak mobil internet hız sıralamasında dünyada 62'nci sırada, sabit internet hız sıralamasında dünyada 103'üncü sıradayız. Biz, yüz yılı geride bırakmış bir ülkeyiz, biz bağımsızlığımızı ilan edip cumhuriyeti ilan ettiğimizde dünyada adı sanı olmayan ülkeler bugün çağa ayak uydurmakta ve internet hızında bizi geçmiş durumda. Dünyanın en yavaş internetlerinden birini kullanmayı hak etmiyoruz. Telefon operatörlerine bakıyoruz; ülkede en ufak bir felaket olsa insanlar birbiriyle iletişim kuramıyor, hatlar kesiliyor, fatura ücretleri cep yakıyor ama ortada hizmet yok. İktidardan bir kişi çıkıp da 'Kendinize gelin, halka düzgün hizmet verin, altyapılarınızı güçlendirin, olağanüstü durumlara karşı tedbirinizi alın' demiyor.

Demir yollarında toplam demir yolu hat uzunluğu 2022 yılında 13 bin 128 kilometre, hızlı trende bin 460 kilometre iken, tamamlanan ve yeni açılacak hatlarla 2023 yılında 15 bin 195 kilometre demir yolu hat uzunluğu, hızlı trende ise 2 bin 218 kilometre olması bekleniyordu. Kaldı ki 2011 genel seçimleri öncesinde AK Parti'nin 'Türkiye hazır, hedef 2023' başlığıyla duyurduğu 2023 hedeflerinden hızlı trende 10 bin kilometre, toplamda 25 bin kilometre demir yolu vadedilmişti. 2023 yıl sonu gerçekleşen, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas demir yolu hatlarının açılmasıyla birlikte hızlı trende 2 bin 251 kilometre, toplamda 13 bin 919 kilometre olmuştur. 2023 yılında hedefin gerisinde kalınmış, 2024-2025 yılında ise yeni artış hedefi konulmamıştır. 2026 yılında, yapımı devam eden demir yolu hatlarının açılacağı öngörülerek hızlı trende 2 bin 867 kilometre, toplamda ise 14 bin 620 kilometre hedef konulmuştur. Bu durum, ekonomik daralmanın yatırım hedefleri üzerindeki etkisini göstermektedir.

"BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA HEDEFLERİN YARISI BİLE GERÇEKLEŞMEDİ"

Projesi tamamlanan birçok demir yolu hattının ekonomik sebeplerle yapımına geçilmediği, devam eden hatların ancak üç yıl sonra tamamlanarak hizmete açılacağı anlaşılıyor. 2011'de 4 bin 444 kilometre uzunluğunda olan ağ için yüksek hedef konulmuştu, 10 bin kilometre. Ancak bugün Türkiye’de bulunan yüksek hızlı tren demir yolu uzunluğu, Ankara-Sivas hattının da açılmasıyla bin 865 kilometre olmuştur yani gerçekleşme oranı yüzde 14,87’dir, vadedilenin çeyreği bile değil. 2011 yılında 3 bin 159 kilometre elektrikli demir yolu hattı yapılırken 2023 yılı itibarıyla toplam demir yolu hat uzunluğunun yüzde 47,56’sı elektrikli işletilmektedir, yine gerçekleşme oranı yüzde 49’dur yani hedefin yarısı bile değil. Demir yolu yük taşımacılığında yüzde 15 pay, yolcu taşımacılığında yüzde 10, 2023 hedefiydi. 2023 yılında 180 adet hızlı tren setine sahip olacağımız vadedildi fakat bugün geldiğimiz noktada bu hedeflerin yarısı bile gerçekleşmedi.

Otoyol konusunda 2011'de 2 bin 222 kilometre olan otoyol uzunluğunun 2003'e kadar 7 bin 500 kilometreye çıkarılması hedefleniyordu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugünkü toplam otoyol uzunluğu 3 bin 633 kilometredir, gerçekleşme oranı yüzde 26,69’dur yani yüzde 73'ü ortada yok. Bölünmüş yol konusunda 2023 hedefi 36 bin 500 kilometreydi, 2011'de uzunluk 21 bin kilometre iken, on iki yılda 8 bin kilometre daha yol yapılmış durumda. Bugün toplam uzunluk 29 bin 158 kilometredir, gerçekleşme oranı yüzde 52.

"ALEVİ TOPLUMU MAALESEF Kİ HİZMET ALMA NOKTASINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAKTADIR"

"MİLLETİMİZE HAK ETTİĞİ KALİTELİ HİZMET BİR AN EVVEL VERİLMELİ"

Hedef koydunuz, dediniz ki: '2019'a kadar en az 1 limanımızın dünyanın en büyük 10 liman arasında yer alması için çalışacağız. Ülkenin her bölgesinde en az 1’er adet ana aktarma limanı tesis edilecek.' Dünyanın en büyük limanı içerisinde limanımız yok. İlk 100’de ise Ambarlı Limanı 74'üncü sırada, Kocaeli Limanı 89'uncu sırada, Mersin Limanı 92’nci sırada, Tekirdağ Limanı ise 100’üncü sırada kendine yer buluyor. İlk 10 liman arasında yer alma hedefi de hayal oldu. 'Bugün 15 bin olan yat bağlama kapasitemizi 2023'e kadar 3 kattan fazla artırarak 50 bine çıkaracağız, toplamda marina sayısı 100’e yükseltilecek' dediniz. 2023 yılının sonunda beklenti 30 bin yat bağlama kapasitesi, marina sayısı ise 39 adettir; her iki vaat de ortada yok. Millet uzaya çıkıyor, uzay bilimleriyle ilgileniyor, biz hâlâ burada yapılması gerekip de yapılamayanları vadedilip de gerçekleştirilmemiş sözleri konuşmaya mecbur kalıyoruz. Geri dönülemez durumda değiliz, tüm bu sorunları hâlâ çözebilir ve çağı yakalayabiliriz. Milletimize hak ettiği kaliteli hizmet bir an evvel verilmeli ve sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır."

