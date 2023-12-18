Yılbaşı ağacı süslemek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine saldırı: Okulun güvenlikleri öğrencileri tartakladı

İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacına süs ve dileklerini asmak isteyen öğrencilere güvenliklerin saldırdığı ve yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.

Egemen Isar Egemen Isar
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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya geldi.

Öğrenciler, üniversitelerinin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.

Etkinliklerine başlayan öğrenciler, okulun güvenlikleri tarafından engellenmeye çalışıldı.

Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.

Sayıları 20'yi bulan öğrenciler, etkinliklerine devam ederken sayıları artan güvenlikler, öğrencilere müdahale etti.

Güvenliklerin öğrencilere şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği duyuldu.

Müdahale sonrası bazı öğrencilerin yaralandığı kaydedildi.

Yılbaşı ağacı süslemek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine saldırı: Okulun güvenlikleri öğrencileri tartakladı - Resim : 1

Yılbaşı ağacı süslemek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine saldırı: Okulun güvenlikleri öğrencileri tartakladı - Resim : 2

OKULUN GÜVENLİK AMİRİNDEN ÖĞRENCİLERE SALDIRI

Üniversite öğrencilerinin çektikleri videoda okulun güvenlik amiri Kenan Arslan'ın, diğer güvenliklerle birlikte öğrencilere saldırdığı görüldü.

Söz konusu güvenlik amiri, geçmiş yıllarda da okulda etkinlik ve protesto düzenleyen öğrencilere şiddet uygulamasıyla biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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