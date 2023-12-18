AYM'den Ankara katliamı için bireysel başvuruyu 'kabul edilemez' buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 yıl önce 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamında ihmali bulunan kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin soruşturmanın takipsizlikle kapatılması üzerine yapılan bireysel başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Gar katliamında kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin iç hukuk yolu tamamlanmış oldu. 10 Ekim Davası avukatlarından Senem Doğanoğlu, AYM'nin henüz gerekçeli kararını açıklamadığını belirterek, "Anlıyoruz ki 10 Ekim katliamının aydınlatılmasının önüne Türkiye'deki tüm idari ve yargı makamları duvar örmekte ısrarcı" dedi.

HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİ YARGILANMADI

Ankara Tren Garı katliamının ardından ihmali olan kamu görevlileri yönünden hem idari hem de adli soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, hazırladığı 25 Şubat 2016 tarihli raporda dönemin Ankara Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdür Vekili, TEM Şube Müdürü, Eski Güvenlik Şube Müdür Vekili ve TEM Şubesi C Büro amirinin ihmalini tespit etti. Raporda, bu isimler hakkında soruşturma izni istendi. Ancak Ankara Valiliği soruşturma izni vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz etmeyince dosya dava açılamadan kapandı.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNDULAR

10 Ekim katliamı mağdurları, bunun üzerine 2016 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, katliamda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yanı sıra, patlamadan sonra yaralı ve ölülerin olduğu yerde göz yaşartıcı gaz sıkan polislerin yargılanmaması, acil sağlık hizmetinin sunulmasında ihmaller yaşanması ve bunlara karşı etkili soruşturma yapılmaması da başvuru nedenleri arasında sıralandı.

Bu kapsamda yaşam hakkı, kötü muamele yasağı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiaları mahkemeye taşındı.

AYM'NİN KARARI OLUMSUZ

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, 2016'da yapılan başvuruyu ancak yedi yıl sonra, 14 Aralık 2023 tarihinde gündemine aldı. Gar katliamı dosyasını AYM Genel Kurulu'na sevk etme gereği duymayan İkinci Bölüm, başvurunun "kabul edilemez olduğuna" karar verdi. Böylece Gar katliamında ihmali bulunan kamu görevlilerine ilişkin şikâyette iç hukuk yolu tükenmiş oldu.

Bu karardan sonra avukatların AİHM'e başvurmaları bekleniyor.

AVUKAT SENEM DOĞANOĞLU: AYM ZIRHINI GÜÇLENDİRDİ

10 Ekim Davası avukatlarından Senem Doğanoğlu, AYM’nin henüz gerekçeli kararını açıklamadığını anımsatarak, "Anlıyoruz ki 10 Ekim katliamının aydınlatılmasının önüne Türkiye'deki tüm idari ve yargı makamları duvar örmekte ısrarcı. Açıkça, 'kamu görevlileri sorumludur' diyen müfettiş raporu bugün hâlâ kamudan gizleniyorken, AYM de bu koruma zırhını güçlendirdi. Türkiye yakın tarihinin en büyük katliamındaki devlet sorumluluğuna sonuç olarak Genel Kurulun bile karar vermediğini de görüyoruz. Bizim yargıya karşı mücadelemiz sürmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.