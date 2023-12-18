Süryani vekil ana dilinde Noel'i kutladı; İYİ Partililer tepki gösterdi: Babanın çiftliğinde konuş

DEM Parti Milletvekili George Aslan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı, Noel’i Süryanice kutlayarak bitirdi. Aslan, Süryanice olarak “Başta Türkiye’de yaşayan Rum, Ermeni ve Asuri Süryani yurttaşlarımız olmak üzere, tüm Hıristiyanların Noel Bayramı’nı kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve sevgi getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm milletvekillerinin yeni yılını kutluyorum” deyince İYİ Parti sıralarından itiraz geldi.

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, “reddediyoruz, herkes Türkçe konuşacak”, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, “Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi”, “Türkçe konuşmak zorundasın; babanızın çiftliği değil. Babanın çiftliğinde konuş, burada değil, hadi” diye bağırdı.

'BAKARA'YA BİRİNİZ 'TÜRKÇESİ NE' DEMEDİNİZ'

DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükselince söz alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Hatip Türkçesini önceden söyleyerek kendi dilinde de Noel kutlaması yapmak istiyorum dedi. Ben burada Bakara’dan ayet okudum, biriniz dediniz mi “Türkçesi ne?” O da kendi dilinde halkını selamladı. Tahammül biraz” diye konuştu.

'AYETLE MUKAYESE ETMEK DOĞRU OLMADI'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Ülkenin ve TBMM’nin resmi dili Türkçe. Başka dilde konuşma yapmak Anayasa’ya aykırı. İktidar anayasayı çiğnediği zaman nasıl eleştiriyorsak aynı çelişkiye düşmemek lazım. Bunun amacının da ideolojik olduğu ortada. Kürtçe konuşulmasının ayetle mukayese edilmesi doğru olmadı. Kuran’dan değil İncil’den pasaj okunsa biz ona itiraz etmeyiz. Çünkü o kutsal kitaptan alıntıdır” dedi.

BEŞTAŞ: MECLİS’TEN DIŞARI IRKÇILIK FIŞKIRIYOR

Tartışmaya dair söz alan grup başkanvekillerinden DEM Partili Meral Danış Beştaş, “Burası halktan çok daha geri. Buradan dışarıya gericilik, ırkçılık fışkırıyor. İnciniyoruz. Anadilimizi üç cümle söylediğimiz için burada hakaretlere varan tartışmalar sadece bizi değil halkı da incitiyor, geriyor ve tepkiye yol açıyor” diye konuştu.

'HER DİL KUTSAL AMA BURADA TÜRKÇE KONUŞMAK ZORUNDAYIZ'

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da, “Her dilin kutsal olduğunu belirtti ve “Resmi dilimiz Türkçedir. Burada hep beraber Türkçe konuşmak zorundayız” dedi.

ÖNDER: BOYNUMU VURSANIZ MÜDAHALE ETMEM

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tartışmalar üzerine “Ben, boynumu vursanız bir insanın rüyasını gördüğü, ninnisini dinlediği ana diline burada müdahale etmem, haya ederim” dedi.

‘ALLAH’IN SELAMINA SAYGI GÖSTERECEĞİZ, SAYGI GÖSTERMİYORSAK TAHAMMÜL EDECEĞİZ’

Konuya dair bir anısını da aktaran Önder, “Ben bir Kürt ilinde doğmuş bir Türk ana babanın çocuğuyum. Siz burada diyordunuz ya ‘Ne diyor, bize sövüyor mu acaba?’ İşte, Kürt'ün evladı birinci sınıfa başladığında, öğretmeni konuştuğunda, siz Sayın George Aslan’ın konuşmasından ne anladıysanız, siz Kürtçe konuşan diğer vekillerin konuşmasından ne anladıysanız, bir ilkokul çocuğu da okuma evrenine ilk adım attığında sizin anladığınız kadarını anlıyor. Bir selam, Allah’ın selamına da saygı göstereceğiz. Dünyanın hiçbir dili, hiçbir inancı beni rahatsız etmez. Eğer o saygı içimizden gelmiyorsa da tahammül edeceğiz” diye konuştu.

ÖNDER’İN SÖZLERİNE DİVAN ÜYESİNDEN TEPKİ

Sırrı Süreyya konuşmasına devam ederken Meclis Başkanlık Divanı Üyesi İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün Başkanlık Divanı'ndaki yerini terk etmesi üzerine Önder 'divan eksildi' diyerek oturuma ara verdi.