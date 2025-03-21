İmamoğlu'nun Savcılığa Sevk Edileceği Tarih ve Saat Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyurdu. Açıklamada "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun Savcılığa Sevk Edileceği Tarih ve Saat Belli Oldu

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 3 gündür Vatan Emniyet'te tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı. İmamoğlu'nun ne zaman savcılığa sevk edileceği merak konusuyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta sabah saatlerinde açıklama yaparak iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Buğra Gökce de gözaltına alındı. Böylece 19 Mart operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 90 oldu.

İstanbul'da 'İmamoğlu' Yasakları! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldıİstanbul'da 'İmamoğlu' Yasakları! Bu Yollar Trafiğe KapatıldıGüncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İfade VeriyorİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İfade VeriyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB
Son Güncelleme:
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
61 Vekilden Daha Ekrem İmamoğlu’na Destek Açıklaması 61 Vekilden Daha Ekrem İmamoğlu’na Destek Açıklaması
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Çağrı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız