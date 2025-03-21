İmamoğlu'nun Savcılığa Sevk Edileceği Tarih ve Saat Belli Oldu

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 3 gündür Vatan Emniyet'te tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı. İmamoğlu'nun ne zaman savcılığa sevk edileceği merak konusuyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta sabah saatlerinde açıklama yaparak iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Buğra Gökce de gözaltına alındı. Böylece 19 Mart operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 90 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi