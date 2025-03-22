İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne Sevk Edileceği Saat Belli Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki ikinci ifadesi 5 saat sürdü. İfadesi 15.00'te sona eren İmamoğlu'nun saat 19.30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Daha önce bu saat 21.30 olarak açıklanmıştı.

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İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne Sevk Edileceği Saat Belli Oldu

"Terör" ve yolsuzluk" iddialarıyla başlatılan soruşturma sonrası 19 Mart Çarşamba günü şafak baskınıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki ikinci ifadesi 5 saat sürdü.

Daha önce saat 21.30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği söylenen İBB Başkanı'nın, bu akşam 19.30'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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