CHP'den Saraçhane'ye Toplanma Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi saat 20:30’da Saraçhane toplanmak için çağrı yaptı.CHP'den yapılan açıklamada, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" denildi.

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CHP'den Saraçhane'ye Toplanma Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) X hesabından yapılan paylaşımda 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapıldı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından paylaşımda bluunarak, 20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu mücadele hepimizin!" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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