CHP'den Saraçhane'ye Toplanma Çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi saat 20:30’da Saraçhane toplanmak için çağrı yaptı.CHP'den yapılan açıklamada, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) X hesabından yapılan paylaşımda 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapıldı.
Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir!— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 22, 2025
Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz. #İmamoğluMilleteEmanet pic.twitter.com/hppDNGx5if
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından paylaşımda bluunarak, 20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu mücadele hepimizin!" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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