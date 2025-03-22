ORC Araştırma'dan 30 Büyükşehirde Çarpıcı Seçim Anketi! 16 İlde Birinci Çıkan Parti...
30 büyükşehirde gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçlarına göre, 16 ilde CHP birinci parti oldu. AKP ise 13 ilde birinci geldi. DEM Parti'de 1 ilden birinci parti olarak çıktı.
ORC Araştırma, 5-20 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Anketin sonucuna göre 16 ilde CHP birinci parti çıkarken; AKP ise 13 ilde birinci olarak CHP'yi takip etti. DEM Parti ise bir ilden birinci parti olarak çıktı.
İşte o anket ve sonuçları:
Kaynak: Haber Merkezi