ORC Araştırma'dan 30 Büyükşehirde Çarpıcı Seçim Anketi! 16 İlde Birinci Çıkan Parti...

ORC Araştırma, 5-20 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anketin sonucuna göre 16 ilde CHP birinci parti çıkarken; AKP ise 13 ilde birinci olarak CHP'yi takip etti. DEM Parti ise bir ilden birinci parti olarak çıktı.

İşte o anket ve sonuçları:

Kaynak: Haber Merkezi