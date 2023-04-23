Hulusi Akar seçim çalışmalarına MSB plakalı araçla yapıyor

Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar'ın seçim çalışmalarına MSB plakalı araçla katılması tepki çekti.

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Hulusi Akar seçim çalışmalarına MSB plakalı araçla yapıyor

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde AKP, 'atanmış' bakanları milletvekili adayı yapma kararı almış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den milletvekili adayı yapılmıştı. 

MSB PLAKALI ARAÇLA SEÇİM ÇALIŞMASI 

Akar geçtiğimiz gün Kayseri'de seçim çalışmalarına ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Söz konusu videoda Akar'ın kullandığı aracın plakası dikkat çekti. Plakada Milli Savunma Bakanlığı'nın kısaltması MSB yazdığı görüldü. 

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