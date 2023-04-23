Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kameranın karşısına geçti

Son dönemde yayınladığı videolarla çok konuşulan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez kameraların karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte geçti.

Kılıçdaroğlu videoyu 'Yiğitlerim' notuyla paylaştı.

"BU ÜLKENİN PROVOKASYONLAR OLAMAZ"

"Sevgili milletim bugün size cumhurbaşkanı yardımcılarım ile sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar, mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var... Diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİMİZ SOSYAL POLİTİKALAR"

Kılıçdaroğlu video şunları söyledi:

"Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek ve güçlendirecek teknolojik atılımları tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarla hızla bambaşka bir yere taşıyan peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim."

"MUTLAKA BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Mansur Yavaş da şu sözleri sarf etti:

"Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı, eğitiminden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten ve kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka oluşturacağız. Karada, havada, mavi vatanda ve siber uzayda yedi bölgede seksen bir ilde önemli stratejik ve milli teknoloji çalışmalarına liyakatli kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız."