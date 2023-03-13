HÜDA-PAR ile görüşen AKP'li Kurtulmuş'tan açıklama

AKP, seçim ittifakı kapsamında görüşmelerine devam ediyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin maalesef 6 Şubat'tan bu yana maalesef acı bir süreç yaşıyoruz. Çok ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bundan sonra birinci gündemimiz yaraların sarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"OLUMLU SONUÇLAR ÇIKACAĞI KANAATİNDEYİM"

Kurtulmuş, "Bu müzakerelerden milletimizin hayrına olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki en kısa sürede adımları atarız ve bunu da milletimizle paylaşırız. Bu vesileyle sayın Başkan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise açıklamasında, "Huzurlarınızda bizi bugün ziyaret eden AK Parti heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. İki gün önce, geçtiğimiz cumartesi günü bir basın toplantısında 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçiminde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. 2018 seçimininde de benzer bir tablo vardı ve o zaman da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi ilan ettik ve destekledik" dedi.

"Özellikle son bir kaç gündür memlekette olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını görüyoruz" diyen Yapıcıoğlu, "Biz başından beri bir şey söyledik HÜDAPAR olarak; bir yerde memleketin menfaati varsa biz yeri gelir orada geri adım atarız. Bu nedenle cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı söyledik ve sayın Cumhurbaşkanımıza destek vereceğimizi açıkladık" ifadelerini kullandı.

"PRENSİP OLARAK BİR PROBLEM YOK"

Yapıcıoğlu, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ocak ayı başında yaptığımız görüşmelerden sonra Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alma konusunda bir teklif aldık ve o zamandan beri görüşmelerimiz devam ediyordu. 6 Şubat'tan bu yana görüşmeler hız kesti. Araya deprem girdi. Bu görüşmeler yeniden devam etti. Cumhurbaşı ile ilgili zaten tavrımızı açıkladık, parlamento ile ilgili de birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat bunun nasıl olacağıyla ilgili detaylarda henüz bir netleşme yok."

"HÜDAPAR, Cumhur İttifakı'nın bir parçası diyebilir miyiz?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Henüz o noktada değiliz. Şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok. Son noktayı koymuş değiliz, anlaşılamayan bir nokta yok" yanıtını verdi.