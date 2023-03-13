AKP'nin HÜDA PAR hamlesi için dikkat çeken yorum: Getirisi götürüsünden az olur

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlamasıyla siyaset gündeminde hareketlilik arttı. Son olarak, AKP’den Hür Dava Partisi’ne ( HÜDA PAR) Cumhur İttifakı’na katılması yönünde bir teklif gitti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu Özer Sencar, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. AKP’nin HÜDA PAR hamlesine şaşkınlığını dile getiren Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neden böyle bir hamle yaptığına anlam veremedi.

"GETİRİSİ GÖTÜRÜSÜNDEN AZ OLUR"

Euronews’ten Dilek Gül’e konuşan Sencar, bu gelişmenin AKP’nin aleyhine olduğunu söyledi. Sencar, söz konusu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

“HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na getirisi götürüsünden az olacak. HÜDA PAR dediğimiz şey Hizbullah’tır, geçmişlerinde domuz bağı ile öldürdükleri insanlar var. Mevcut siyasi yönetimdeki kişileri kast etmiyorum. Ama geçmişi ortada. Muhalefet bunu kullanırsa getirisi götürüsünden az olur.“

AKP’nin HÜDA PAR ile ilgili attığı adımın hata olacağını aktaran Sencar, “Ben Erdoğan’ın neden böyle bir hata yaptığını anlamıyorum. İttifakı genişletme hamlesi olsa da değil. Bu HDP’den çok farklı bir şey. Bir araştırmamız yok ama geçmişi belki de MHP’li seçmen üzerinde etkili olabilir. Ama tekrar ediyorum getirisi götürüsü kadar olmaz. Bu seçimde de oylarını arttıracaklarını düşünmüyorum zaten AK Parti listelerinden girecekler. Bir iki vekil kontenjanı olabilir” İfadelerini kullandı.

2018'DE OY ORANI YÜZDE 0,31

HÜDA PAR’ın 2018’deki son genel seçimlerdeki oy oranı yüzde 0,31, aldığı oy ise 157 bin olarak kayıtlara geçti.