HSK'den Abdullah Zeydan kararı: Memnu hakkını alan mahkeme hakkında inceleme başlatıldı

Van'da AKP'li rakibine rekor bir fark atarak seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alan mahkeme için inceleme başlatılmasına karar verildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK), DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Van’da büyük bir başarıya imza atan DEM Parti, bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesini alarak 14’te 14 yapmıştı.

Yüzde 55 oy alarak DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbatası verilmemişti.

4 Kasım 2016’da tutuklanan ve o dönem Hakkâri milletvekili olan Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmış, memnu hakkı verildiği için 31 Mart’ta aday olması önünde engel kalmamıştı.

Fakat seçimden önce Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu’nun kararıyla mazbatasını alamadı. Kurul, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas’a mazbata verilmesine karar vermişti.

İl Seçim Kurulu’nun bu kararı sonrası başta Van olmak üzere, ülkenin birçok yerinde tepki eylemleri düzenlenmişti.

Gelen tepkiler üzerine YSK’dan geri adım geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdiğini duyuran DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “YSK itirazımızı oy çokluğuyla kabul etti. DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını alacak" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem