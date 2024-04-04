Yeniden Refah'ın kazandığı Şanlıurfa'da devir teslim töreni yapıldı: 'Bu işin doğasında var'

Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar görevi devraldı.

Yeniden Refah'ın kazandığı Şanlıurfa'da devir teslim töreni yapıldı: 'Bu işin doğasında var'

Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, önceki AKP'li belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı.

Gülpınar, devir teslim töreni öncesinde belediye binası önünde çok sayıda partili tarafından karşılandı.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende konuşan Gülpınar, kente hizmet için göreve geldiklerini söyledi.

Huzur ve refah içerisinde güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Gülpınar, "Zeynel Başkan ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı başkasına devredeceğiz. Bu işin doğasında var." diye konuştu.

Zeynel Abidin Beyazgül de centilmence geçen seçim yarışından dolayı teşekkür ettiği Gülpınar'a başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa AKP Zeynel Abidin Beyazgül
Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber
Futbol dünyasından isimler dolandırılmıştı: Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbol dünyasından isimler dolandırılmıştı: Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'i mezarı başında andı MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'i mezarı başında andı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli promosyonuna zam: Tutar 18 bin TL'ye yükseltildi Emekli promosyonuna zam
Düşüş başladı, uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek 1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü
Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu