MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'i mezarı başında andı

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, ölüm yıl dönümünde anıldı. Türkeş’in mezarı başında dua okundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticileri, Beştepe'deki Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

Kaynak: ANKA