MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'i mezarı başında andı

MHP lideri Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i mezarı başında andı.

Son Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'i mezarı başında andı

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, ölüm yıl dönümünde anıldı. Türkeş’in mezarı başında dua okundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticileri, Beştepe'deki Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP Alparslan Türkeş
Son Güncelleme:
Film gibi olay: Temizlik görevlisi sayılmayan pusulaları çöpe attı, seçim yenileniyor Temizlik görevlisi sayılmayan pusulaları çöpe attı, seçim yenileniyor
Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül
İmamoğlu Saraçhane'de konuşuyor: Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yapılan yeniden sayımlara tepki Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yapılan yeniden sayımlara tepki
Futbol dünyasından isimler dolandırılmıştı: Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbol dünyasından isimler dolandırılmıştı: Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
İran'da askeri tesis ve 2 karakola eş zamanlı saldırı: Ölü sayısı 11'e yükseldi İran'da askeri tesis ve 2 karakola eş zamanlı saldırı: Ölü sayısı 11'e yükseldi
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber
ÇOK OKUNANLAR
Emekli promosyonuna zam: Tutar 18 bin TL'ye yükseltildi Emekli promosyonuna zam
Düşüş başladı, uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek 1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü
Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu