İran'da askeri tesis ve 2 karakola eş zamanlı saldırı: Ölü sayısı 11'e yükseldi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, askeri tesise ve 2 askeri karakola saldırı düzenlendi. Ceyşu'l Adl adlı örgütün üstlendiği saldırılarda 11 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı silahlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: AA