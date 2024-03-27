HKP'den seçim kararı, AKP'nin kalesinde CHP adayını destekleyecekler

31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala bir partinin adayı CHP'yi desteklemek için adaylıktan çekildi.

HKP Fatih Belediye Başkan adayı Avukat Kerim Bütün, CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ı desteklemek için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

HKP Genel Merkezi, “Fatih Belediye Başkan adayımız Kerim Bütün’ü, CHP adayı Mahir Polat lehine seçimden çekiyoruz” başlıklı açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Hep AKP’nin kalesi sayılan Fatih’te süreç içinde bıçak sırtı bir durum oluştu. Yukarıdaki ilke kararımız doğrultusunda Fatih Belediye Başkan Adayımızı, CHP’nin adayı Mahir Polat lehine çekmek, ilkemizin bir gereği oldu. İstanbul Fatih İlçesi Belediye Başkan Adayımız Kerim Bütün’ün adaylığını, adayımızın bizzat kendisiyle de tam bir mutabakatla Mahir Polat lehine geri çekiyoruz. Oylarımız CHP Adayı Mahir Polat’adır. Tüm üyelerimize ve halkımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi.