Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlatarak uyardı

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere dair dikkat çekici bir paylaşımda bulunan Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlatarak İstanbul halkına seslendi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek istedi. Livaneli, oy kullanacak vatandaşların dikkatli olmalarını ve tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını vurgulayarak, bu önemli sürecin demokratik bir şekilde geçmesi ve halkın iradesinin sağlıklı bir şekilde yansıtılması için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Livaneli, X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değerli dostlar, çok önemli bir seçim dönemindeyiz. Tam otuz yıl önce sağ-sol ayrımı çok keskindi. Bütün ikna ve birleşme çabalarıma karşın seçime üç sol parti girdi. En fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler. Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti. Otuz yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Pazar günü sandığa gitmeye ve Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

27 Mart 1994 Seçimleri

27 Mart seçimlerinde, Sosyaldemokrat Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Zülfü Livaneli, Anavatan Partisi'nin adayı İlhan Kesici, Refah Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Doğru Yol Partisi'nin adayı Bedrettin Dalan'ın yer aldığı çekişmeli bir seçim sürecine katıldı. Ancak oyların %20,30'unu alarak üçüncü sırada yer aldı ve Erdoğan %25,19'luk bir oranla Belediye Başkanı seçildi. Livaneli, 2002 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiş olsa da, Partinin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda yeter sayıda imza bulamadığı için genel başkan adayı olamadı ve parti yönetimini eleştirerek istifa etti.

Kaynak: Gerçek Gündem