AKP'de çöküş! Eski popülerliğini kaybetti

Seçim süreci boyunca taşımalı seyircilere rağmen AKP istediği kalabalıkları toplayamaması, 'AKP'de çöküş başladı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Oda TV'deki habere göre; 31 Mart yerel seçimlerine günler kala siyasi partiler hız kesmeden bir alandan diğerine gidiyor. Her seçim öncesi yaşanan benzer tablolar dışında ise AKP mitingleri 'farklı' dikkat çekiyor. 20 yıllık iktidar partisi AKP'nin "kale" diye tabir edilen illerinde bile alanların eskisi kadar dolmadığı gözlemleniyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de dahi tablo farklı değildi.

AKP'nin bir önceki İstanbul mitinginde 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen büyük gösteriye karşılık, 24 Mart Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişi katıldı. Durum böyle olunca Erdoğan da konuşması sırasında sitem etmişti.

AKP'nin kalesi olarak görülen Şanlıurfa'da da Yeniden Refah Partisi'nin mitingi AKP'yi geride bıraktı.