Ali Babacan'dan Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamasına sert tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Enflasyonun sorumlusu olarak Erdoğan'ı işaret eden Babacan, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet.' dedi.

Ali Babacan'dan Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamasına sert tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erdoğan’ın Aksaray mitinginde, 'Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor' sözlerine tepki gösterdi.

Seçim çalışmaları için bulunduğu Gümüşhane’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, Erdoğan'ın sözlerine karşılık şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan, geçenlerde ‘Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor’ dedi. Ama atladığı bir şey var. Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye’yi etkileyen bir şey değil. Biz zamanında enflasyonu tek haneye indirdik, yıllarca da tek hanede gitti. Sonuçta, şu anda enflasyon tekrar patlamış durumda. Bunun da sebebi kötü yönetimdir, Merkez Bankası’nın karşılıksız para basmasıdır. Merkez Bankası şu anda harıl harıl karşılıksız para basıyor. Harıl harıl karşılıksız para basılan bir ülkede de enflasyonun düşmesi söz konusu olmadı, olmayacak. Dipsiz kuyuyu kazanlar, gittikçe o kuyuyu derinleştirenler şu anda ülkeyi yönetenler. Bu dipsiz kuyu, karşılıksız para basarak kazılıyor. Sürekli karşılıksız para basıldığında, sürekli o kuyu derinleşiyor. Dolayısıyla bu dışarıdan üretilmiş bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar ülkeyi yönetenlerin kendisi.”

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